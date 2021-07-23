На матч «Крылья Советов» — «Ахмат» допустят 500 человек
На матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут присутствовать 500 человек, сообщает официальный сайт самарцев.
Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требованием регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области, на стадион в Самару может быть допущено не более 500 человек, включая участников встречи.
Отмечается, что все билеты, купленные на матч с «Ахматом», будут действительны на игру 5-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Сочи». Те, кто купил билеты на встречу с «Ахматом» и не сможет посетить игру с «Сочи», могут вернуть билеты и получить возврат средств.
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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