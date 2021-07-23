«Нижний Новгород» победил «Рубин» в первом туре молодежного первенства

«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 1-го тура молодежного первенства — 2:1.

В составе нижегородцев дублем отличился полузащитник Иван Сутугин, единственный гол казанцев забил хавбек Ленар Фаттахов.

В параллельной встрече «Химки» сыграли вничью с «УОР №5» из Егорьевска.

Молодежные команды

1-й тур

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:1 (1:1)

Голы: Сутугин, 7 (1:0). Фаттахов, 44 (1:1). Сутугин, 90+4 (2:1).

Судья: Привалов (Сочи).

23 июля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Химки — мол.» (Химки) — «УОР №5» (Егорьевск) — 2:2 (0:1)

Голы: Рулев, 40 — в свои ворота (0:1). Галимзянов, 75 — с пенальти (1:1). Полковников, 82 — с пенальти (1:2). Румянцев, 90 (2:2).

Судья: Акулинин (Тула).

23 июля. Химки. Стадион «Новые Химки».