11:59 | Футбол — РПЛ

На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова

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В воскресенье, 12 мая, на стадионе "Зенита" "Газпром Арена" откроется выставка в честь Юрия Морозова. 13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея. 

Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени. 

Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.

 

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - ЦСКА

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-05-10-v-voskresene-na-gazprom-arene-otkroetsya-vystavka-v-chest-yuriya-morozova.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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