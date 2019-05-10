В воскресенье, 12 мая, на стадионе "Зенита" "Газпром Арена" откроется выставка в честь Юрия Морозова. 13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея.
Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.
В воскресенье на "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова 💙– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 мая 2019 г.
Подробнее: https://t.co/n393PFFNwD#ЗенитЦСКА pic.twitter.com/rK6K6pujLE
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-10-v-voskresene-na-gazprom-arene-otkroetsya-vystavka-v-chest-yuriya-morozova.htm