Малышев поддержал новую модель распределения доходов в РПЛ в сезоне-2024/25

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил новую модель распределения доходов и расходов в сезоне-2024/25.

«Поддерживаю эту историю, считаю, что она идеологически очень полезна для российского футбола. Она мотивирует все клубы к более активной работе со зрителями, продвижению матчей. Главный вопрос — объективность и прозрачность критериев для распределения средств, но сама идея очень здравая», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

10 июля РПЛ объявила, что клубы утвердили модель распределения доходов и расходов в новом сезоне. В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемость и медиаактивность. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.