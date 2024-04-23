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Экс-игрок «Спартака» Яковлев назвал лучшего легионера, с которым играл

Руслан Минаев
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Футболист медиафутбольного клуба «БроукБойз» и бывший вингер «Спартака» Павел Яковлев рассказал о лучшем легионере, с которым играл.

«Алекс? Ну он, на самом деле, самый лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры. У него все было. Единственное, может, скорости не было. А так, с ним было легко играть. Левая нога — топ. Менталитет — топ. Хотя он, как бы, бразилец, итальянского происхождения, но по менталитету был такой, знаешь, чистый европеец. Веллитон? Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», — сказал Яковлев в интервью Youtube-каналу «Broke Brothers».

33-летний Яковлев провел за «Спартак» 89 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: YouTube-канал Broke Brothers
Алекс Мескини
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
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Ахмат – Сочи
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