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Колосков: «Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Качество футбола у нас посредственное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нет разницы в количестве команд в РПЛ.

«Тему расширения лиги обсуждают десятилетиями. Как только сезон подходит к концу, начинаются разговоры о расширении. Я еще ни разу не услышал аргументы в пользу увеличения количества команд. Сегодня клубы ФНЛ нашли деньги, а завтра их не будет. Разве в деньгах счастье? Нет, счастье — в качественных футболистах. Не хватает хороших игроков.

Посмотрите на команды с 11 по 16 места в Премьер-Лиге и с 1 по 4 в ФНЛ — там играют посредственные футболисты. Нет разницы в том, будет ли 16 или 18 команд в РПЛ. Соберите еще раз специалистов, футбольных людей, и пусть они расскажут, что для РПЛ оптимально 18 команд, так как построили стадионы, есть поля с подогревом. Еще раз подчеркну, дело не в количестве команд, а в качестве футбола. Оно у нас посредственное», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-kachestvo-futbola-u-nas-posredstvennoe-poe-tomu-net-raznitsy-16-ili-18-komand-v-rpl/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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ЦСКА – Спартак
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