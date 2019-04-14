"Мяч летел в мою голову". Шомуродов - о голе в ворота "Спартака"

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов заявил, что победный гол в ворота "Спартака" в матче 23-го тура премьер-лиги (2:1) является самым важным в его карьере.
- Я находился в штрафной, подавали мяч, который летел в мою голову. Оставалось забить, - сказал Шомуродов в эфире канала "Матч Премьер". - Карпин перед выходом на замену сказал, что надо выходить и помогать команде.
Лучший сезон в карьере? Так бы не сказал, я мало забиваю в "Ростове", а нападающий должен забивать голы в первую очередь. Этот гол пока самый важный в моей карьере.
⚽ Второй раз в этом сезоне отличился Элдор Шомуродов.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #РостовСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
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