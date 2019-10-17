Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в своем Instagram отметил, что готов к возобновлению матчей чемпионата России после перерыва на матчи сборной России.

— Мы покажем шоу, я скоро вернусь, — напиcал форвард.

Ближайший матч «Локомотив» проведет 18 октября в рамках 13-го тура РПЛ на выезде с «Ахматом». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Из Инстаграма Федора Смолова pic.twitter.com/CPZofmPD6t — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 17, 2019

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