Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 4-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Счастлив, что победили. Доволен и тем, как прошел матч, — сказал Тедеско. — Мы контролировали игру, хоть и не с самого начала. К сожалению, в первые раз ударили по воротам уже после гола соперника. Всегда непросто отыгрываться, непросто было не сломаться психологически. Тем не менее мы выдержали. Держали ритм и даже наращивали его. Были отличные моменты в первом тайме. Во втором мы продолжили. Много позиционной игры, владение мячом. Из этого рождались моменты. В определенных ситуациях надо быть посдержаннее. Порой теряли голову, пытались атаковать вертикально, хотя надо было сохранить структуру игру. В целом же игрой доволен. (Дмитрий Зеленов)