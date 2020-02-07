МВД проверит высказывания Запашного в адрес фанатов «Спартака»

Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направило материал с высказываниями Эдгарда Запашного в адрес фанатов «Спартак» на экспертизу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на известного болельщика красно-белых Олега Семенова.

В декабре 2019 года руководитель Большого московского цирка Запашный прокомментировал в интервью ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. По мнению дрессировщика, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что «он бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

В декабре болельщики «Спартака» обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ.