«Мужики» отмечают юбилей. «Ростову» исполнилось 90 лет

Сегодня футбольный «Ростов» отмечает юбилей: клубу исполнилось 90 лет. Первое название команды было «Сельмашстрой». Позднее клуб несколько раз переименовывался, дольше всего продержалось название «Ростсельмаш» — с 1957 по 2003 год. Современное имя «Ростов» получил в 2003 году.

С днем рождения, желто-синие??



Нашему клубу сегодня исполняется 90 лет. 10 мая 1930 года в газетах «Большевистская правда» и «Молот» появились первые достоверные упоминания о команде, носившей тогда ю название «Сельмашстрой».



Верим, что впереди нас ждут только яркие победы! pic.twitter.com/fqOhEHR1oJ — Football Club Rostov (@rostovfc) May 9, 2020

«Ростов» выиграл Кубок России в сезоне-2013/14, а в сезоне-2015/16 добился своего лучшего результата в чемпионате — второе место.

В 2017 году «Ростов» за самоотдачу получил от болельщиков неофициальное прозвище «мужики».