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«Мужики» отмечают юбилей. «Ростову» исполнилось 90 лет

18:56
Знаменитый ковер на матче «Ростова». Фото Twitter
Знаменитый ковер на матче «Ростова». Фото Twitter
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Сегодня футбольный «Ростов» отмечает юбилей: клубу исполнилось 90 лет. Первое название команды было «Сельмашстрой». Позднее клуб несколько раз переименовывался, дольше всего продержалось название «Ростсельмаш» — с 1957 по 2003 год. Современное имя «Ростов» получил в 2003 году.

«Ростов» выиграл Кубок России в сезоне-2013/14, а в сезоне-2015/16 добился своего лучшего результата в чемпионате — второе место.

В 2017 году «Ростов» за самоотдачу получил от болельщиков неофициальное прозвище «мужики».

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