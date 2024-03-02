Азамат Мусагалиев: «Жест Медведева? Думаю, он аплодировал «Спартаку», просто не умеет»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» высказался о жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес красно-белых.

«Не всегда есть смысл что-то отвечать, иногда даже можно этого не делать. Нужно же понимать подтекст того, что продемонстрировал господин Медведев. Очень уважительно к нему отношусь. Мы не раз встречались на футбольном поле. Очень спортивный и активный человек. Может быть, спартаковцам есть смысл показать, как надо аплодировать? Надо просто научить его правильно это делать. Думаю, он аплодировал «Спартаку», просто не умеет», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.