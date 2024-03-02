Глушаков: «Меня три раза звали в «Зенит» — никогда не пойду туда»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, сколько его звали в «Зенит».

«Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось. Я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут (улыбается)», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал, почему не попал в состав сборной России на ЧМ-2018.

37-летний россиянин выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года. В феврале 2024-го Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».