Марио Фернандес: «Все увиденное мной в «Зените» — просто космос»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес оценил инфраструктура петербургского клуба.

«В «Зените» отличная инфраструктура, а все процессы организованы на высшем уровне. Меня впечатлила наша база — все невероятно обставлено. Клуб создает все условия для работы. Все увиденное мной — просто космос», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

33-летний Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. За сине-бело-голубых россиянин отыграл 15 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» находится на втором месте, набрав 36 очков.