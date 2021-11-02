Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким перед своей отставкой.

«Самый тяжелый разговор с Сергеем Николаевич был, когда я уходил, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Галицкий не хотел, чтобы я уходил. Он говорил: «Нет, ты не должен уходить. Мы вместе комплектовали эту команду и вместе за все отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь». Я ответил: «У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение». Он все равно настаивал, но мне это было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Галицкий до последнего меня переубеждал».

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018-го по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.