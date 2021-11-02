Мусаев — об отставке из «Краснодара»: «Галицкий не хотел, чтобы я уходил»
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким перед своей отставкой.
«Самый тяжелый разговор с Сергеем Николаевич был, когда я уходил, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Галицкий не хотел, чтобы я уходил. Он говорил: «Нет, ты не должен уходить. Мы вместе комплектовали эту команду и вместе за все отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь». Я ответил: «У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение». Он все равно настаивал, но мне это было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Галицкий до последнего меня переубеждал».
Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018-го по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю