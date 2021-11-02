Мусаев: «У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о проблемах нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

«У Ивана были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. - Я думал, что Игнатьев очень похоже на Кержакова. Но начались проблемы с агентами. Наверное, они ему сказали, что он заслуживает лучше условия. Мы говорили: «Не спеши, все у тебя будет. Просто делай свое дело, и клуб тебя не обидит». Были еще какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы Иван ушел. Ему было нужно начать все сначала. Я сейчас не в близком контакте с ним, но надеюсь, что у него все получится. У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Уже пора начинать».

В нынешнем сезоне 22-летний Игнатьев провел 7 матчей за «Рубин» и не отметился результативными действиями.

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018-го по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.