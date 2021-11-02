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Мусаев ответил на слова Ари о том, что ему не хватало авторитета в «Краснодаре»

14:16
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Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слова экс-нападающего команды Ари о том, что ему не хватало авторитета во время работы в клубе.

«Ари или неправильно перевели, или еще что-то, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Может, это и было сказано, но навряд ли он так думает. Как-то общался с Синицыным, в интервью которого мне тоже некоторые вещи не понравились. Андрей говорит: «Я не это имел в виду. Наоборот, не хотел отвечать на какие-то вопросы. Меня там подводили». Ну, написал и написал, не особо это волнует. А если Ари так думает, ну хорошо, пусть думает».

Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=uzZ4Rxb9pEo

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