Мусаев ответил на слова Ари о том, что ему не хватало авторитета в «Краснодаре»
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слова экс-нападающего команды Ари о том, что ему не хватало авторитета во время работы в клубе.
«Ари или неправильно перевели, или еще что-то, — сказал Мусаев в программе «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube. — Может, это и было сказано, но навряд ли он так думает. Как-то общался с Синицыным, в интервью которого мне тоже некоторые вещи не понравились. Андрей говорит: «Я не это имел в виду. Наоборот, не хотел отвечать на какие-то вопросы. Меня там подводили». Ну, написал и написал, не особо это волнует. А если Ари так думает, ну хорошо, пусть думает».
Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 по 2021 год. Под его руководством краснодарская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.
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