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Бобер считает, что у «Крыльев Советов» есть шансы в матче со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

«Шансы у «Крыльев» есть. Если результат по пропущенным голам катастрофический, то по игре такой катастрофы нет. Что касается результатов команд в Кубке и в чемпионате, особо мешать их не стоит. Многие команды выставляют на Кубок неоптимальные составы, пробуют какие-то связки. Но на общем командном состоянии и подготовительном периоде это, конечно, скажется», — приводит слова игрока Metaratings.ru.

Матч пройдет в понедельник, 5 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Антон Бобер
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
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Зенит – Ростов
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3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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