Мусаев обратился к болельщикам «Краснодара» перед матчем с «Тамбовом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам перед матчем 18-го тура РПЛ против «Тамбова». Встреча пройдет 2 декабря (19:30 мск).

— Друзья, предстоящий в понедельник матч с «Тамбовом» станет предпоследним домашним в этом году, — приводит слова Мусаева Instagram команды. — Мы очень надеемся на вашу поддержку! Абсолютно каждая игра для нас сейчас имеет важнейшее значение и помощь абсолютно каждого болельщика нам очень нужна!

Ваши эмоции и ваша энергетика на трибунах всегда придают нам силы сражаться, справляться с неудачами и переламывать игру даже в тех ситуациях, которые кажутся безнадежными. Все победы мы одерживаем в тандеме с вами и для вас!

Всего два домашних матча остается в календарном году, а в следующий раз мы увидимся лишь весной. Давайте проведем эти игры вместе! Первая — уже в понедельник вечером.