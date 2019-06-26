Мусаев не видит больших плюсов в новом лимите на легионеров

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед стартом Кубка Париматч Премьер прокомментировал решение исполкома РФС ввести новый лимит на легионеров.

Сегодня, 26 июня на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Ваше отношение к лимиту "8+17"?

– Эти изменения уже сейчас вносят коррективы в нашу подготовку. Мы задумываемся о трансферной политике уже сейчас. Надеюсь, что качество легионеров станет выше. Но я не вижу больших плюсов в этом изменении. (Гоша Чернов)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.​

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