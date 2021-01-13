Мурзагулов рассказал, будет ли в «Уфе» вакцинация футболистов от коронавируса
16:05
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ» о возможной вакцинации футболистов от COVID-19.
— Большинство футболистов «Уфы» уже с антителами, потому что-либо переболели, либо сами привились где-то. Кто конкретно привился — врачебная тайна. Футболисты очень не любят рассказывать об этом, поэтому я не имею никакого права разглашать эту информацию. Если кто-то сам делает привиться, мы организуем или не будем против. Массово организовывать вакцинацию нам смысла нет.
(Константин Колмаков)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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