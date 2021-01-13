Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о возвращении в клуб Шамиля Газизова.

«В данном случае пока нельзя говорить о должностях, собственно, этот вопрос не волнует ни его, ни меня. Главное, что «Уфа» — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент. Мы принципиально договорились, потому что он продолжает помогать нам, а в каком качестве, определим позже, неважно, как это будет называться. Безусловно, и ближайшие трансферы мы будем с ним обсуждать», — приводит слова Мурзагулова РИА Новости.

Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в активе.