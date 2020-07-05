Мурад Мусаев: «Поздравляю «Зенит» с чемпионством! «Краснодар» надломили простые мячи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ от «Зенита» (2:4) заявил, что его команде не получилось перестроиться после пропущенных голов.

— Поздравляю «Зенит» с чемпионством! — Начал Мусаев. — Прогресс Олссона? Я думаю, это связано с тем, что наш футбол отличается от того, в который он играл в Швеции, и мы видели в нем качества, которые помогли бы ему заиграть в нашем клубе. Мы также видим потенциал для роста.

— Почему пенальти бил Вандерсон?

— У нас пенальтисты Берг, Вандерсон и Виллена. Последний пенальти в товарищеском матче с «Сочи» забил Вандерсон. Поэтому он бил сегодня. Оценивали ли этот матч, как особенный? Каждый матч особенный с чемпионом. Игра получилась яркой, но к сожалению, не с тем результатом для нас.

— Почему решили заменить Уткина? Он мог бы стать мотором в концовке...

— Ему трудно было стать мотором после 70-й минуты. Нужно было отыгрываться, и мы кинули игроков атаки. Плюс Уткин говорил в ходе матча, что подсел.

— Что говорили после эмоционального первого тайма?

— Первый тайм складывался хорошо. Счет был не в нашу пользу, но контроль был за нами. Нам нужно было действовать в атаке лучше. Наверно, надломили нас простые мячи. Вроде сравниваем, потом пропускаем. Это моменты, после которых сложно перестроиться. У нас были возможности забить больше двух голов. (Екатерина Потапова)