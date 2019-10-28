Мурад Мусаев: «Галицкий привлекает в футбол людей из науки. Скоро тут будут большие изменения»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что владелец клуба Сергей Галицкий хочет чемпионства через фирменную игру «быков», а не с помощью судей и игры от обороны.

«Он в споре чемпион мира, — сказал Мусаве в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Если он будет отстаивать свою точку зрения, его никто не переспорит. Один из его любимых споров: кто круче — Месси или Марадона. А если брать футбольные моменты, то я не любитель спорить ради спора. Проходит время и мы видим, кто прав. И если Галицкий понимает, что не прав, то всегда это признает. Но если он оказывается прав, то потом 20 раз об этом скажет».

«За 2 до игры он перестает звонить, общаться, просит не говорить ему состав. Он хочет включить телевизор или прийти на стадион и увидеть происходящее. У Галицкого нет желания тотально всем управлять. В этом плане у меня развязаны руки».

«У него куча планов, он хочет все улучшать, развивать. Он в футбол привлекает людей из науки. Скоро тут будут большие изменения в плане детско-юношеского футбола. Иногда Галицкий очень спешит со всем».

«Он не хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом через судейство, игру от обороны и стандарты. Он хочет чемпионства через фирменную игру «Краснодара».

«Краснодар» с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

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