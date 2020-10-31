РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мурад Мусаев: «На матч с «Ахматом» не было особенно большого выбора»

16:25

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата».

— Только игра покажет, как мы восстановились, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Мартыновича не будет из-за дисквалификации, а Вилена заболел. Особенно большого выбора не было на матч.

Ахмат — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир