Мурад Мусаев: "Краснодар" должен был побеждать"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 18-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:1) отметил, что его команда не справилась с давлением соперника в первые 20 минут встречи. Он также добавил, что "быки" должны были реализовывать свои моменты и добиваться победы.

– В первом тайме "Краснодар" играл более целостно, но моментов больше создал во втором.

– В целом, мы видели яркий матч, – сказал Мусаев в эфире канада "Матч Премьер". – Обе команды играли смело, шли в атаку. Считаю, что в первые 20 минут мы не справились с давлением, которое оказывал "Спартак". Были ошибки, мы проиграли много подборов и в целом в середине выглядели не так хорошо. Во втором тайме мы эти моменты устранили, забрали контроль, стали создавать моменты, отыгрались.

Вторая половина тайма, согласен, не была такой целостной. Но у нас был ряд моментов, которые мы должны были реализовывать и добиваться победы. В целом, думаю, что зрители довольны тем, что они увидели. С точки зрения тренеров, в принципе, есть вопросы.

– У вас не было желания выпустить Ари раньше?

– Он не мог выйти раньше, только восстановился после травмы и провел всего несколько тренировок в общей группе. Это максимум, что он мог сыграть.

– Шапи немного растерялся. Перегорел?

– Нет. Был сложный матч. И там не только Шапи, всем было тяжело в начале. Поэтому мы часто выпускаем Шапи на замену, он со своим дриблингом и скоростью наиболее эффективен. Считаю, что он провел хороший мяч.

– Четвертый матч для вас, 90 минут команда выдержала. Вы довольны функциональным состоянием?

– Хотелось бы, чтоб при потере были более быстрыми и организованными. Я понимаю, что мы выдержали, но мы должны возвращаться на свои позиции быстрее и дисциплинированнее.

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