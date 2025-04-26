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Сегодня, 02:36

Мусаев: «Зенит» это большой клуб, у них чуть-чуть больше возможностей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ отметил, что не обращает внимание на мнение экспертов, которые считают, что у краснодарской команды не хватит сил на борьбу с «Зенитом» за чемпионство.

«Да, мне все равно на этих специалистов, пусть думают, что хотят. Конечно, «Зенит» это большой клуб, они постоянно в последние годы становятся чемпионами, у них чуть-чуть больше возможностей. Мы, к сожалению, всю весну не можем собрать оптимальный состав: то травмы, то дисквалификации. И сейчас тоже потеряли двух важных игроков, но ничего, нам не привыкать. Спокойно сейчас проанализируем и найдем какие-то решения. А что будет в конце мая, увидим уже в конце мая», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева.

«Краснодар» набрал 58 очков и на 5 очков опережает «Зенит», занимающий вторую строчку. Однако у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

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Мурад Мусаев
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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