Мусаев: «Я не хочу упоминать слово «чемпионство», четыре игры осталось»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ отказался говорить про возможное чемпионство своей команды.

— У вас есть ощущение, что это уже чемпионский фарт?

— Нет, конечно. Я не хочу говорить об этом и упоминать слово «чемпионство», — приводит пресс-служба клуба слова Мусаева. Четыре игры осталось. Сегодня чуть-чуть сыграли ниже своих возможностей. Возможно, это связано с логистикой. Мы прилетели в Махачкалу не за два дня, как до этого, а за один день.

Но все равно дорога заняла семь часов, четыре с половиной часа в автобусе, пока в аэропорту час со Ставрополя до Махачкала, это тяжело и вообще это тоже сказывается, логистика очень тяжелая, ее нельзя недооценивать, но ребята молодцы, проявили характер, мы понимали, что выиграть можем только на характере и это сделали.

«Краснодар» набрал 58 очков и на 5 очков опережает «Зенит», занимающий вторую строчку. Однако у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.