Мурад Мусаев: "Доволен тем, что "Краснодар" был смелым"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев – об игре Кубка Париматч Премьер против ЦСКА (1:0)

– "Краснодар" разыгрывал мяч прямо из своей площади, как будто заставляя себя попадать в тяжелые ситуации.

- Это не связано с тем, где мы находились. Были ситуации, где мы хорошо распоряжались мячом. Принципиальная позиция – хотелось бы всегда начинать низом. Я доволен тем, что мы были смелыми, делали это. В каких-то моментах исполнение было нелучшим, плюс поле жестковатое, оно маленькое само по себе. Это доставляло определенные трудности. Но если будем продолжать делать, то станет получаться лучше.

- Дебют Юнеса Намли. В чем была его задача?

- Задача в том, чтобы получать мячи перед штрафной соперника, между линиями. В Голландии он привык больше времени работать с мячом, но там совсем другой футбол – нет такой плотности, обе команды играют в атаку, потому больше свободных зон. Он действовал дисциплинированно, возможно, мы не увидели его лучшие качества и вообще всей нашей команды. Находимся в тяжелом достаточно состоянии физическом, но радует, что мы достаточно дисциплинированны. Если бы Скопинцев не получил травму, то матч можно занести в актив.

- Что там произошло и какой характер травмы?

- Два раза на одну и ту же ногу – и ушиб, а последний раз кажется, что Набабкин приземлился на колено. Чтобы не рисковать, убрали его. Надеюсь, что там все нормально.

Краснодар – ЦСКА

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