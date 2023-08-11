Мухин заявил, что матч против «Ахмата» с пятью пенальти можно назвать самым необычным в его жизни

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался об игре против «Ахмата» (3:2) во 2-м туре РПЛ.

Все голы встречи были забиты с пенальти . В концовке первого тайма голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил один из одиннадцатиметровых, но арбитр матча Владислав Безбородов после просмотра ВАР удалил Милана Гайича и заставил перебить удар.

«Матч с «Ахматом» самый необычный в моей жизни? Можно и так сказать. Вряд ли много человек играли, когда в матче происходят пять пенальти и три удаления. Я лично такого не видел. Напишите в комментариях, кто видел (улыбается)», — приводит слова Мухина официальный сайт армейцев.