«Рубин» — «Нижний Новгород»: Дрейер и Могилевец в старте, Кварацхелия и Деспотович остались в запасе
Стали известны составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Бакаев, Самошников, Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Онугха.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Шатов, Игнатьев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев, Деспотович.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Масоэро, Сапета, Горбунов, Галаджан, Балай, Сулейманов, Косарев.
Матч пройдет сегодня, 2 октября, и начнется в 14:00 мск.
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