Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в преддверии матча 12-го тура РПЛ с «Сочи» отметил, что у сочинцев хорошие перспективы, однако есть проблемы с сыгранностью.

— Соперник совсем непростой, — цитирует клубная пресс-служба Божовича.

— Большинство игроков в составе имеют большой опыт игры в РПЛ. Многое в действиях команды зависит от Нобоа, который набрал хорошую форму. Команда очень качественная — Мостовой, Полоз, Бурмистров, Цаллагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы «Сочи» в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы.

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