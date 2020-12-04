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Мозес — о холоде в России: «Сейчас минус шесть градусов? Слышал, будет хуже»

11:16
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес — об адаптации к зимним погодным условиям в России.

— Москва — красивый город, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Мозеса. — Мне здесь нравится. Рад, что могу сконцентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам, хочу побеждать. В России классная лига. Я постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.

— Успели привыкнуть к зимней погоде в Москве?

— Сколько сейчас градусов? Минус шесть? Слышал, будет еще хуже (смеется). Что тут скажешь, надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты разминаешься, согреваешься и уже не думаешь о холоде.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Otz2yGTAfvY

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