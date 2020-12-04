Мозес — о холоде в России: «Сейчас минус шесть градусов? Слышал, будет хуже»
11:16
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес — об адаптации к зимним погодным условиям в России.
— Москва — красивый город, — приводит пресс-служба «Спартака» слова Мозеса. — Мне здесь нравится. Рад, что могу сконцентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам, хочу побеждать. В России классная лига. Я постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.
— Успели привыкнуть к зимней погоде в Москве?
— Сколько сейчас градусов? Минус шесть? Слышал, будет еще хуже (смеется). Что тут скажешь, надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты разминаешься, согреваешься и уже не думаешь о холоде.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю