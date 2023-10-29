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Сегодня, 22:32

Мойзес о стычке с Кордобой после победы над «Краснодаром»: «Я его просто успокаивал»

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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— Чувствовалось ли, что «Краснодар» лидер чемпионата?

— Они заслуживают быть лидерами, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Мойзеса. — Они играют великолепно. Мы должны были сделать нашу часть. Мы играем дома и все мы очень счастливы, что нам удалось победить.

— Что за стычка произошла с Кордобой после матча?

— Я его просто успокаивал, он там со Зделаром зацепился. Я его просто успокаивал. Просто обсуждали моменты по игре.

Кордоба — великолепный игрок. Я его давно знаю. Ему нравится говорить какие-нибудь провокации. У нас очень интересная дуэль. Он — сильный игрок, я тоже. Я просто сделал свою работу, — сказал Мойзес.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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