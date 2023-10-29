Ивич: «Краснодар» на первом месте, а у нас пытаются найти проблем»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ заявил, что несмотря текущее лидерство в чемпионате, у «быков» пытаются найти проблемы.
«Практически все игроки были впереди, в защите мы оставляли один в один. У нас было много шансов — могли забить три-четыре гола. Мы сюда приехали, чтобы сыграть не вничью. Это не было нашим планом. Мы сюда пришли, чтобы победить. Также необходимо помнить, что у соперника есть хорошие игроки и тренер, и они готовились к игре с нами. Наша цель была додавливать», — сказал Ивич на пресс-конференции.
Ивич также ответил на претензии к игре его команды.
«После игры с «Балтикой» мне сказали, что «Краснодар» играл до этого в приятный футбол, а сейчас нет, это проблема. Сейчас мы на первом месте, а другие люди пытаются найти у нас проблему. Позиция есть, результат есть, красивый футбол есть. У «Краснодара» есть проблемы, но надо работать над тем, чтобы их исправить и не показывать их противнику. Самое сложное в футболе — создать рабочую атмосферу. До этого я работал в клубе, который боролся за чемпионство. То, что мы создали с ребятами, заслуживает уважения, но нам нужна поддержка», — добавил Ивич.
Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
6
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
7
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
8
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1