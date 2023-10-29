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Сегодня, 22:35

Ивич: «Краснодар» на первом месте, а у нас пытаются найти проблем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ заявил, что несмотря текущее лидерство в чемпионате, у «быков» пытаются найти проблемы.

«Практически все игроки были впереди, в защите мы оставляли один в один. У нас было много шансов — могли забить три-четыре гола. Мы сюда приехали, чтобы сыграть не вничью. Это не было нашим планом. Мы сюда пришли, чтобы победить. Также необходимо помнить, что у соперника есть хорошие игроки и тренер, и они готовились к игре с нами. Наша цель была додавливать», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Ивич также ответил на претензии к игре его команды.

«После игры с «Балтикой» мне сказали, что «Краснодар» играл до этого в приятный футбол, а сейчас нет, это проблема. Сейчас мы на первом месте, а другие люди пытаются найти у нас проблему. Позиция есть, результат есть, красивый футбол есть. У «Краснодара» есть проблемы, но надо работать над тем, чтобы их исправить и не показывать их противнику. Самое сложное в футболе — создать рабочую атмосферу. До этого я работал в клубе, который боролся за чемпионство. То, что мы создали с ребятами, заслуживает уважения, но нам нужна поддержка», — добавил Ивич.

Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
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Бомбардиры
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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