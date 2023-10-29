Ивич: «Краснодар» на первом месте, а у нас пытаются найти проблем»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА (0:1) в 13-м туре РПЛ заявил, что несмотря текущее лидерство в чемпионате, у «быков» пытаются найти проблемы.

«Практически все игроки были впереди, в защите мы оставляли один в один. У нас было много шансов — могли забить три-четыре гола. Мы сюда приехали, чтобы сыграть не вничью. Это не было нашим планом. Мы сюда пришли, чтобы победить. Также необходимо помнить, что у соперника есть хорошие игроки и тренер, и они готовились к игре с нами. Наша цель была додавливать», — сказал Ивич на пресс-конференции.

Ивич также ответил на претензии к игре его команды.

«После игры с «Балтикой» мне сказали, что «Краснодар» играл до этого в приятный футбол, а сейчас нет, это проблема. Сейчас мы на первом месте, а другие люди пытаются найти у нас проблему. Позиция есть, результат есть, красивый футбол есть. У «Краснодара» есть проблемы, но надо работать над тем, чтобы их исправить и не показывать их противнику. Самое сложное в футболе — создать рабочую атмосферу. До этого я работал в клубе, который боролся за чемпионство. То, что мы создали с ребятами, заслуживает уважения, но нам нужна поддержка», — добавил Ивич.

Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.