Ахметов о поражении «Краснодара» от ЦСКА: «Тем интереснее для болельщиков»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал «СЭ» поражение команды от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Каждая команда теряет очки. Думаю, чемпионат будет интересным. Тем интереснее для болельщиков. Чемпионство еще не упущено? Мы на первом месте. Поэтому мы мыслим позитивно и идем от игры к игре. Все в наших руках», — сказал Ахметов «СЭ».

Поражение от ЦСКА стало для «Краснодара» первым в чемпионате России-2023/24. «Быки» продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ближайший преследователь — «Зенит» — отстает на 2 очка.