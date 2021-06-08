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Хвича рассказал о желании играть под руководством Клоппа

14:44
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Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о желании играть под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Ранее футболист подтвердил информацию о том, что он вел переговоры с «Лидсом». Игрок может продолжить карьеру в АПЛ.

«Они могут возобновиться. Не люблю говорить наперед. Мне кажется, самым интересным опытом было бы поработать с Юргеном Клоппом. Моя главная цель — выиграть Лигу чемпионов, и я сделаю все для этого!» — сказал Хвича в эфире канала «Рустави 2».

Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего грузинского игрока в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sportall.ge/fekhburthi/fekhburthii/legionerebi/148708-kvarackhelia-sayvarel-chempionatsa-da-mtsvrthnelze-saubrobs-qmizani-chempiontha-ligaa.html

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