Мостовой — о Рыбусе: «Вряд ли это ослабит сборную Польши. Он не считается основным игроком»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Вряд ли это решение ослабит сборную Польши. Он там не считается основным игроком. С другой стороны, он знал, на что идет. Эта история идет уже давно. Я был удивлен, что он подписал контракт со «Спартаком». Но Рыбус уже много лет в Москве, у него русская жена. У него был выбор или уезжать, но это тоже не совсем для него, или оставаться здесь. В этой ситуации я полностью на его стороне», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.