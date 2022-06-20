Губерниев считает запрет Рыбусу выступать за сборную Польши нарушением права человека

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Федерации футбола Польши не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Это решение нарушает в принципе права человека. Поэтому ничего другого ожидать, к сожалению, не приходится от наших польских коллег. Рыбус принял решение, руководствуясь соображениями личного характера, насколько я понимаю. Он сделал свой выбор, он взрослый человек, поэтому пусть играет за «Спартак». Молодец! Поступок Федерации футбола Польши некрасивый, но, к сожалению, в духе сегодняшнего времени. Он же тоже знал, на что шел, поэтому как-то так, такие времена», — сказал Губерниев «СЭ».

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.