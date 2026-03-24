Мостовой: «Встретиться пообедать с Абаскалем? Он знает, кто я такой, но мне-то это зачем?»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, готов ли он встретиться с экс-главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

Ранее Мостовой отреагировал на отставку испанца из мексиканского клуба «Атлетико Сан-Луис».

«Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал. Готов ли я с ним встретиться пообедать? А зачем? Он знает, кто такой Мостовой — это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе. Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться — нет проблем. А так нас ничего не связывает», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. С ним красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

24 марта Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан-Луис», который он возглавлял с лета 2025 года.