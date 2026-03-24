Мостовой о новой отставке Абаскаля: «Если его снова возьмут в РПЛ, я буду возмущен»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля с поста главного тренера мексиканского «Атлетико Сан Луис».

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с июля 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

С июня 2022 года по апрель 2024 года Абаскаль был главным тренером «Спартака». С ним красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.