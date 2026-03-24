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Адиев подтвердил, что отправился в Казахстан на переговоры с «Актобе»

Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подтвердил, что находится в Казахстане и ведет переговоры с «Актобе».

Ранее стало известно, что 48-летний российский специалист близок к тому, чтобы возглавить казахстанскую команду.

«Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас (сегодня с красно-белыми попрощался болгарский тренер Костов).

Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето.

Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом — только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», — приводит журналист Иван Карпов слова Адиева.

Адиев возглавляет «Крылья Советов» с июня 2025 года. Самарцы после 22 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 21 очком. Контракт специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

«Актобе» идет на 10-й строчке в таблице чемпионата Казахстана-2026, команда набрала 3 очка в 3 матчах.

С апреля 2022 года по май 2024 года Адиев возглавлял сборную Казахстана.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Магомед Адиев
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ФК Актобе
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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