Медведев отказался комментировать информацию об интересе «Зенита» к Чакыру

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию об интересе клуба к голкиперу «Трабзонспора» Угуркану Чакыру.

«Чакыр в «Зените»? Мы слухи не комментируем. Не тратьте мое и свое время», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.

Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.