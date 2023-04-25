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Сегодня, 17:23

Медведев отказался комментировать информацию об интересе «Зенита» к Чакыру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию об интересе клуба к голкиперу «Трабзонспора» Угуркану Чакыру.

«Чакыр в «Зените»? Мы слухи не комментируем. Не тратьте мое и свое время», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.

Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-ob-interese-zenita-k-chaky-ru-my-sluhi-ne-kommentiruem-ne-trat-te-moe-vremya/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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