Масалитин: «Помазуну стоит перейти в европейский клуб, если действительно есть такой шанс»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что вратарь Илья Помазун может перейти в иностранный клуб.

— Если у него есть шанс поиграть в Европе, то этим шансом стоит воспользоваться, — приводит слова Масалитина «РБ Спорт». — Илья правильно сделал, что решил поиграть в аренде, а не сидеть под Акинфеевым.

— Стоит ли соглашаться, если это будет сегунда?

— А почему нет? Там тоже есть неплохие команды. Нужно понимать, что игра в Европе — это замечательный опыт, в той же сегунде, например, можно провести отличный сезон и тогда появится шанс перейти в более топовый коллектив.

26 июня появилась информация, что 26-летним россиянином интересуются клубы испанской сегунды и «Аугсбург».

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что с армейским клубом есть договоренность.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.