Мостовой считает, что «Спартаку» нужно продавать Николсона

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой сказал, стоит ли клубу продавать Шамара Николсона.

«Если есть предложение по Николсону, его надо продавать. Для нашего чемпионата Шамар — хороший нападающий. Но он до сих пор не стал основным игроком «Спартака». Вроде бы был период, когда он играл в стартовом составе, но потом Шамар проиграл конкуренцию», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Николсон провел 22 матча за «Спартак», забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.