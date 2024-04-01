Александр Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что «Спартак» не смог забить гол в первых трех матчах после возобновления РПЛ.

«Понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак», не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата. Как клуб может обыграть это из-за первого апреля? Да никак. Решение оставить Абаскаля — уже лучшая шутка от «Спартака», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.