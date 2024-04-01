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Александр Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что «Спартак» не смог забить гол в первых трех матчах после возобновления РПЛ.

«Понятное дело, что без Промеса тяжело, но немного удивляет, что такая атакующая команда, как «Спартак», не может забить в трех матчах подряд после возобновления чемпионата. Как клуб может обыграть это из-за первого апреля? Да никак. Решение оставить Абаскаля — уже лучшая шутка от «Спартака», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
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Спартак

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