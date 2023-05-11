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Мостовой считает, что Писарский попал не в свою команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации Владимира Писарского.

«Даже не знаю, что с ним произошло, ведь в первой части действительно много забивал, помогал «Оренбургу». Такое часто бывает, когда после перехода в другой клуб что-то не получается. Можно предположить, что Писарский попал не в свою команду, такое тоже происходит. Нужно быть внутри «Крыльев», чтобы до конца понять, что и как с ним происходит. Звездная болезнь? Вполне возможно, местами это прослеживается у него», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 27-летний нападающий не забил ни одного мяча в РПЛ. При этом в первой половине сезона в прежнем клубе он смог забить 14 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-vozmozhno-pisarskij-popal-ne-v-svoyu-komandu-no-i-zvezdnaya-bolezn-u-nego-proslezhivaetsya/
Александр Мостовой
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
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Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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