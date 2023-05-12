Анохин о нелепой травме Мирзова: «Начал переставлять ограждение для машины и повредил палец на ноге»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике подмосковного клуба Резиуане Мирзове.

— Резиуан поразил бойцовскими качествами. Однажды он получил нелепую травму. Возле магазина начал переставлять металлическое ограждение для машины и повредил палец на ноге. То ли сильный ушиб, то ли вообще перелом. Точно помню — ходил прихрамывая. Но на следующий день был важный матч, и Мирзов сказал доктору: «Колите обезболивающее!» Вышел на поле, отыграл здорово, гол забил. Мужик!