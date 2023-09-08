Мостовой считает, что «Краснодар» лидирует в РПЛ благодаря Сперцяну, Черникову и Кривцову

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о тройке полузащитников «Краснодара» Александр Черников — Никита Кривцов — Эдуард Сперцян.

«Ребята молодцы, здорово играют. Самое главное, что понимают друг друга. Благодаря этой тройке «Краснодар» и идет на первом месте, есть стабильность. Плюс, конечно же, Кордоба. Они все дополняют друг друга. В центре поля у «Краснодара» все в порядке, там собрана сильная тройка», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Черников провел за «Краснодар» 10 матчей и забил один мяч. 21-летний Кривцов также сыграл 10 матчей, забив один мяч. 23-летний Сперцян забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в восьми матчах.