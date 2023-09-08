«Пари НН» рассматривает подписание Дзагоева в случае продажи Михайлова

«Пари НН» может подписать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Михалову. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

По сообщениям СМИ, Дзагоев ведет переговоры с «ПАС Ламия 1964».

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

В нынешнем сезоне 20-летний Михайлов провел за «Пари НН» девять матчей и не отметился результативными передачами.