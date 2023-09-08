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Сегодня, 17:47

«Пари НН» рассматривает подписание Дзагоева в случае продажи Михайлова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Пари НН» может подписать контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым в случае продажи хавбека Ярослава Михайлова, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» и «Локомотива» к Михалову. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе готовы рассмотреть продажу футболиста.

По сообщениям СМИ, Дзагоев ведет переговоры с «ПАС Ламия 1964».

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

В нынешнем сезоне 20-летний Михайлов провел за «Пари НН» девять матчей и не отметился результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-rassmatrivaet-podpisanie-dzagoeva-v-sluchae-prodazhi-mikhailova-282301/
Алан Дзагоев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
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